Por qué las plazas para los MIR en la especialidad de Medicina Interna se convierten en una 'broma'

Que la medicina interna se convierta en un asunto viral en las redes es una cuestión digna de estudio y análisis.

Un hospital ha realizado una presentación dirigida a los médicos residentes para abordar las causas por las que este año la especialidad de medicina interna ha tardado más en agotar sus plazas libres por parte de los médicos residentes (MIR). En esta explicación se especifican cuatro causas posibles, tres de ellas son serias y una en tono bromista.

La primera de las causas es la priorización de especialidades con menos sobrecarga asistencial (aspecto que no afecta a la medicina interna); en la segunda hicieron hincapié en el aumento de plazas respecto al año pasado y en la siguiente han destacado la búsqueda de un ambiente laboral más amable y menos competitivo que en el que hay en esta disciplina.

una resi me ha pasado esto de una sesión que han hecho en su hospital y ESTOY DANDO VOLTERETAS pic.twitter.com/AJ1TdR72PO — Perrito del MIR 🐶🏵️ (@PerritoDelMir) July 8, 2024

"Los memes de Perrito del MIR", ha sido la última causa, que lo han añadido en tono bromista y, es por este motivo, por lo que la presentación se ha vuelto viral y ha conquistado a las redes sociales.

Ha sido la cuenta popular en X Perrito del Mir (@PerritoDelMir) que ha difundido la imagen y se ha vuelto viral. Esta cuenta lo lleva un médico residente de tercer año de Endocrinología y Nutrición, que utiliza el humor para divulgar y compartir contenido sanitario.

"Una resi me ha pasado esto de una sesión que han hecho en su hospital y estoy dando volteretas", ha escrito el joven junto a la imagen. Esta publicación ha alcanzado las 60.000 reproducciones y los 1.000 'me gusta'. Además, los usuarios de esta red social no han tardado en reaccionar.

"Destruyendo medicina interna un meme a la vez", "La agenda 2030 debería incluir los memes", "Héroe nacional, Perrito del MIR" son alguno de los comentarios más destacados.