La peculiar 'propina' que han dejado unos clientes en un bar: "La gente es muy guarra"

Trabajar de cara al público no es algo sencillo, especialmente cuando algunos clientes tienen comportamientos de lo más maleducados. En este sentido, los camareros y el sector servicios son quienes más sufren este tipo de faltas de respeto.

Por eso, la cuenta de X, la red social conocida anteriormente como Twitter, ha denunciado públicamente la experiencia que ha vivido recientemente un camarero. Así, a modo de ironía, ha enseñado "la propina" que ha recibido un trabajador tras irse un cliente.

"Sueldo más propinas. Las propinas:" ha escrito enseñando una fotografía de la mesa. En esta había una taza de café vacía junto a un pañal sucio. Una escena de lo más asquerosa, aunque, lo más llamativo es que esta no ha sido la primera vez que se ha producido este tipo de actos.

Sueldo más propinas.



Las propinas: pic.twitter.com/71ATzzOGb9 — Soy Camarero (@soycamarero) July 8, 2024

La publicación cuenta ya con más de 70.400 reproducciones y la bandeja de comentarios se ha llenado de comentarios de todo tipo. Y es que si en algo se han puesto de acuerdo para criticar la "falta de respeto" por parte de algunos clientes hacia los trabajadores. "Estoy muy cansado de la falta de civismo y educación de la gente", "la gente es muy guarra", "de verdad que le costara a la gente preguntar en el bar donde pueden tirar eso que han tenido que cambiar al niño. No lo entenderé nunca. Será que en su casa lo dejan por el sofá para que haga de cojín o algo", han destacado algunos usuarios.

Aunque también ha habido quien ha querido contar algunas de sus propias experiencias. "Trabajé un verano de la uni como reponedor en el área de puericultura. Raro era el día que no me encontraba dos o tres pañales en las estanterías o escondidos detrás de los artículos. Me quedé con ganas de pillar a quien fuera y restregarle el pañal por el hocico", ha explicado un seguidor.