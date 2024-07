Una turista comparte las muchas medidas de seguridad que toma para caminar por Barcelona y genera una gran controversia

En los últimos días, una turista que cuenta con más de 300.000 seguidores en TikTok ha subido un vídeo mostrando todas las medidas de seguridad que utiliza para pasear por el centro de Barcelona. El vídeo se ha viralizado y ha causado un debate en los comentarios.

La creadora de contenido ha enseñado que cuando va a tomarse algo en una terraza pone las cuerdas de su bolso alrededor de la pierna para que nadie pueda dar un tirón y salir corriendo.

Además, en el hotel lo que hace es poner maletas grandes detrás de la puerta para que nadie pueda entrar. Asimismo, para que nadie pueda robarle, se quita todas las cadenas de oro y las deja en la caja fuerte del hotel.

Por otra parte, además de tomar todas estas precauciones, también le pone a su hijo un dispositivo de búsqueda. Por último, la influencer muestra una llave que en realidad es una navaja.

El vídeo se ha vuelto viral y actualmente acumula más de 22 millones de reproducciones y más 1,4 millones de 'me gusta'. Además, cuenta con más de 12.000 comentarios y la mayoría de las personas han manifestado su sorpresa por la cantidad de precauciones que toma para caminar por la ciudad.

"Pinta Barcelona como si fuese El Bronx", "Yo me pregunto a qué clase de Barcelona va esta gente, en la vida me han robado y vivo aquí", "Madre mía, estáis poniendo Barcelona como si fuese un campo de guerra. No es tan peligroso", "En Barcelona te roban como en cualquier país" son algunos de los comentarios.