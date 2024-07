El 'Mbappé de los Sanfermines' se salva de milagro: "Qué barbaridad"

El encierro del 9 de julio, protagonizado por los toros de la ganadería Victoriano del Río, se ha saldado con dos heridos, ninguno por asta. Se trata de dos hombres, que presentan traumatismo facial, quienes han sido trasladados al Hospital Universitario de Navarra.

Ambos trasladados han sufrido los golpes en el tramo de Estafeta. El primero responde a las iniciales de E.E.S., vecino de Ansoáin (Navarra), de 24 años, que ha sufrido una contusión en la nariz. El segundo es un hombre de 29 años de edad, vecino de Algete (Madrid) con iniciales A.A.V., que tiene un traumatismo en la cara. Ambos están pendientes de valoración

Los toros de la ganadería madrileña de Victoriano del Río han protagonizado el tercer encierro de los Sanfermines que ha resultado rápido y limpio, con bonitas carreras de los corredores.

Eso sí, el último tramo es el que ha provocado más de un susto. Con cuatro toros junto con los cabestros ligeramente adelantados han entrado en el tramo de Telefónica y se han dirigido al callejón donde se han vivido algunos momentos de peligro al llegar a chocar alguno de los astados con corredores agolpados junto al vallado, pero sin llegar a entretenerse con ellos, continuando su carrera.

Precisamente un incidente en ese tramo se está siendo muy comentado en las redes sociales por lo cerca que ha estado de ser embestido por un toro. Hay quien, incluso, le llaman el 'Mbappé de los Sanfermines', por la máscara facial con la que ha corrido y que recuerda mucho a la del jugador de Francia.

Los espectadores, tras ver el momento, en el que el toro incluso parece darle un cabezazo, se sorprenden de que no haya pasado algo más grave. La curva de Telefónica tiene más de un capotico. Qué barbaridad que año tras año y encierro tras encierro siga acumulándose gente en ese punto. Qué #Encierro3RTVE 👇🏻😳 No pasan más desgracias porque los toros no quieren", comenta un usuario de X rescatando el vídeo del momento.