Una 'tiktoker' visita la cafetería de Violeta Mangriñán y su crítica se hace viral: "El matcha está rico, eso no se puede negar"

Las críticas de restaurantes, bares y cafeterías están a la orden del día en redes, pero más aún si el dueño de este local es un o una influencer famosa como Violeta Mangriñán, que recientemente abrió su local de té matcha en Chamberí (Madrid).

Maison Matcha es el establecimiento que la valenciana inauguró a finales de junio y que ya ha recibido innumerables clientes, muchos de los cuales acudieron gracias a la gran popularidad de la creadora de contenido. Es por ello que las valoraciones tanto a sus bebidas como al recinto no han dejado de llegar.

Y una de ellas ha sido la de Elsa Vicente, que este fin de semana subió un vídeo a su canal de TikTok, donde se hace llamar Preppyels, y su publicación no ha tardado en hacerse viral, con casi un millón de visualizaciones.

"Me imaginaba una cafetería mona y el sitio es tan pequeño que no incita para nada a quedarte. Tan solo tiene dos mesitas en las esquinas del local y por el medio están las camareras y la gente que pide para llevar. Por no decir que, cada vez que abrían la nevera, me daban en la rodilla", expresó. "Aluciné un poco porque me cobraron 50 céntimos por echarle hielo. No permiten pago en efectivo, tiene que ser con tarjeta y me pareció bastante raro".

"Una cosa que no me gustó es que, cuando pides para llevar, te lo dan en un vaso de plástico. Podían ponerlo en un vaso de cartón y ser un poquito más sostenibles", opinó la tiktoker. "Para mí fue chasco total".

Su vídeo se llenó de comentarios que afeaban sus críticas, y otros tantos defendieron que diera su sincera opinión. Pero, además, la propia Violeta Mangriñán también contestó: "Lamento que el local no te haya gustado, espero poder ampliar y tener otro local prontito".

Tras el revuelo, Elsa Vicente volvió a publicar otro vídeo en el que reiteraba sus valoraciones, pero dejaba claro que el producto le había gustado.

"El matcha está rico, eso no se puede negar, está muy bueno. Ahora, que me cobres 50 céntimos por ponerme dos hielos, me parece una barbaridad", repitió. "El local es superpequeño (...) Es un sitio un poco incómodo. Yo me lo esperaba como más aesthetic, más mono, la verdad. Es más como para llevar".

De nuevo, algunos usuarios le recordaron que la influencer ya dijo que Maison Matcha estaba pensado en pedir para llevar más que para tomar allí.