El ingenioso truco para que no le roben en los Sanfermines: "No veo ningún fallo en su lógica"

Con la llegada de San Fermín, no son pocas las personas de todas las partes del mundo que acuden a Pamplona para disfrutar de sus fiestas. Sin embargo, entre las grandes aglomeraciones de gente, la fiesta y el alcohol, pueden ocurrir robos. Por eso, hay quien intenta protegerse de la mejor manera posible.

De esta manera, un joven ha compartido con todos sus seguidores de TikTok el método con el que espera no tener ningún problema durante su estancia. El truco es sencillo y curioso a partes iguales. Y es que, si no puede llevar la cartera colgada, simplemente lleva la tarjeta en el sitio perfecto para no perderla.

"No quieres que te roben y llevas la tarjeta en la suela de la zapatilla", ha escrito en la publicación, que cuenta ya con más de 841.600 reproducciones. Como así se puede ver en el vídeo, a la hora de pagar, el joven le pide a la dependienta que le deje el datáfono.

Así, a su sorpresa, en lugar de acercárselo para poder meter la tarjeta, lo que hace es ponerla al lado de su zapatilla de deporte para que el contactless haga sus funciones. Ante la mirada sorprendida de la joven, él no pudo evitar reírse.

Sin embargo, no a muchos seguidores les ha parecido tan buena idea. La bandeja de comentarios está dividida entre los que aseguran que no hay "ningún fallo en su lógica" y quienes tienen claro que "cuando lleve 7 copas va a levantar el pie también". "La gente no sabe que se puede pagar con la tarjeta por el móvil o qué", se han preguntado algunos internautas.