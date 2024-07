La divertida traducción de una película de Netflix que se ha ganado el aplauso de TikTok: "Necesito conocer a quien ha escrito eso"

La película Un asunto familiar ha causado todo tipo de opiniones desde su reciente estreno en Netflix. Desde quienes no han llegado a conectar con la historia a los que aseguran que ha sido volver a las típicas películas de romance. Comentarios hay de todo tipo, pero en lo que parece que sí se han puesto de acuerdo ha sido en aplaudir la traducción al castellano.

Así lo ha declarado a través de TikTok la usuaria Lucía Loren: "Hoy, en genialidades de las traducciones al español, los subtítulos de esta película". De este modo, grabando su televisión ha compartiod un fragmento de la versión original y el subtitulado.

En la escena aparece el personaje de Zac Efron haciendo un chiste a Nicole Kidman sobre el gran tamaño de sus muslos. Y es que, al ser tan grandes, asegura que tienen hasta nombre: "Quad Father", que sería algo así como "padre Cuádriceps".

La broma es una referencia a un culturista estadounidense muy famoso en el país, Thomas Steven Platz, que llegó a tener unos mulsos de hasta 76 cm en sus mejores momentos. Por eso, acabaron llamándole The Quadfather, un juego de palabras con The Grandfather (El Padrino), una película de la que era muy fan.

Sin embargo, el culturista no es conocido en España, por lo que mantener la broma no tendría ningún sentido. Así, y teniendo en cuenta que realmente no existe ningún culturista con estas cualidades en el imaginario español, se acabó apostando por el humor absurdo. De ahí que pasara a ser "Osama Muslamen".

"Necesito conocer a la persona que ha escrito estos subtítulos y decirle que le quiero", ha asegurado la joven en su perfil de TikTok. El vídeo cuenta ya con casi 145.000 reproducciones y no ha tardado en llenarse de todo tipo de comentarios. "Un 10 para el de los subtítulos" o "el nivel es maravilloso" han sido algunos de los más repetidos.

Por otra parte, la persona detrás de la adaptación al castellano, de acuerdo con los créditos de Netflix de la película, es Josep Sobreviva. Por su parte, la traducción cuenta con el trabajo de Juan Vera.