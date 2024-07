El anuncio viral de una plaza de garaje: "Deja de financiar al Ayuntamiento con multas"

Encontrar aparcamiento en las grandes ciudades es, a veces, una auténtica odisea debido a la cantidad de vehículos. Esto lo sabe muy bien una mujer que vende una plaza de garaje, y para ello utilizó una técnica de marketing que no ha pasado desapercibida por los transeúntes ni por las redes sociales.

"Problemas para aparcar por la zona, ¿no?", empezó diciendo en el cartel. La mujer sabe que aparcar por su zona, Plaza Abril, es bastante complicado y hace eco de ello para llamar la atención de los posibles compradores.

"Deja de financiar al Ayuntamiento con multas de aparcamiento y cómprame la plaza de garaje que vendo en la Plaza Abril, anda, si es más por ti que por mí", continuó.

La mujer finalizó en anuncio dejando su nombre y su número de teléfono para, cuando les venga bien a los dos, concretar una visita al garaje y posteriormente proceder con la venta: "Mi nombre es Yolanda, y te la enseño cuando nos venga bien a los dos".

La cuenta de X Líos de vecinos hizo eco de este comunicado y lo publicó en su perfil, un post que llamó mucho la atención de los usuarios y que actualmente acumula más de 19.000 reproducciones. Además, tiene muchas reacciones. "No me digáis que no es maravilloso", es una de ellas.