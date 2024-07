El hombre más solitario del mundo: vive rodeado de osos y a cinco horas del humano más cercano

Samuil es un hombre de 67 años que está considerado como la persona más aislada del mundo: vive desde hace 20 años en una cabaña en medio del bosque, en Siberia, a cinco horas del ser humano más cercano y rodeado de osos y lobos.

Tal y como recoge en un reportaje The Sun, Samuil no solo vive aislado, sino que lo hace en uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra, con temperaturas en invierno que pueden llegar a -70 ºC.

En lo profundo del corazón del gélido bosque de Yakutsk, Samuil ha construido una cabaña de madera donde vive con la única compañía de sus perros. Las tareas cotidianas, como ducharse, las realiza con agua helada al aire libre, en la nieve.

La búsqueda constante de comida y la lectura de revistas viejas son la única fuente de entretenimiento de Samuil, mientras pasa sus días felizmente solo. También recoge leña, escucha la radio y cocina.

Para ganar algo de dinero para abastecerse de comida, entretenimiento y recursos vitales, Samuil vende escobas en Yakutsk. Para llegar a esta ciudad, se ve obligado a caminar durante cinco horas.

Una perturbación diaria a la que se enfrenta Samuil es la amenaza de los osos. "He visto muchos osos pasar por mi casa. Están dando vueltas por fuera. Mis perros siempre están ladrando. Gracias a Dios que no entran porque pueden ser muy peligrosos. Pero a ellos no les importo, somos como vecinos", dice.

El interior de su cabina está forrado con lonas, mantas y láminas de hojalata para mantenerla lo más cálida posible. Además, tiene su propio congelador sin necesidad de electricidad.

Oculto en las tablas del suelo de una segunda choza casera hay un congelador subterráneo lleno de sacos gigantes de carne. Samuil cortó el hielo debajo del suelo para formar un agujero de tamaño perfecto antes de colocar la choza encima. La mayor parte de su comida proviene de sus viajes regulares al lago cercano, donde se ha convertido en un experto en la pesca junto a su cachorro. La liebre también está en el menú la mayoría de las semanas.

Además de las revistas que compra en Yakutsk, las únicas pertenencias que posee son los artículos más básicos y necesarios, como linternas, gafas, ropa y un práctico repelente de mosquitos para los meses de verano.