Luca Dazi, víctima de una broma de su hermano en pleno aeropuerto: "¿Qué es esto?"

Con la llegada del verano, los viajes están a la orden del día los días de descanso para poder viajar lejos de la rutina diaria. Ejemplo de ello han sido Alessandro y Luca Dazi. Los dos hermanos han compartido en su cuenta de TikTok su viaje a Ibiza, aunque lo más llamativo no ha sido ni la playa ni las fiestas.

Todo comenzó en el aeropuerto de Barcelona, cuando Alessandro empezó a repartir los billetes de todo el grupo. Aunque el de su hermano era muy distinto al resto. "Toma, Luca, tu billete", le dijo con un papel doblado.

Al empezar a desplegarlo, descubrió que se trataba de un "billete tamaño XXL". "¿Qué es esto?", exclamó Luca sin poder creerse lo que estaba bien. Y es que, de lo grande que era el papel, llegaba a cubrirlo por completo. Aunque lo más llamativo es que no dudó en intentar que pasara por el escáner. Sin embargo, no se sabe si realmente pasó o no.

"Broma a mi hermano", tituló el joven el vídeo, que cuenta ya con más de 770.000 visualizaciones y casi 69.000 'me gusta'. Por ello, no es de extrañar que la bandeja de comentarios se haya llenado de todo tipo de mensajes. Para más de uno, la broma ha sido de lo más original, aunque no a todo el mundo le ha hecho gracia.

"Soy el del control y te rechazo el billete", "has gastado más dinero en imprimirlo que en comprarlo", "Lo bueno es que si tiene frío se puede arropar" o "pobre Lucas", han sido alguno de los comentarios más repetido.