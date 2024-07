Un británico bebe de su zapatilla tras acabar el Camino de Santiago porque cree que es una tradición: "Tradujo bota literalmente"

El Camino de Santiago reúne anualmente a más de 400.000 personas de todo el mundo. Es una ruta de peregrinación muy popular a nivel internacional, por lo que no es de extrañar que haya extranjeros que lleguen a diario a la capital de Galicia por este motivo. Sin embargo, algunos de ellos, a pesar de disfrutar del camino, pueden tener un gran choque cultural.

Ejemplo de ello es el caso de Tom Hopcroft, un británico residente en España que crea contenido en redes. Este influencer, con casi 50.000 seguidores en Instagram, subió a sus redes varios vídeos recorriendo durante dos semanas y con desconocidos el famoso Camino de Santiago.

Aun así, fue en un vídeo sobre los mejores platos que comió en esta travesía lo que reveló sus problemas con el idioma, pues la polisemia de la palabra "bota" parece que le ocasionó una confusión.

"El plato final fue, por supuesto, beber de tu zapato, es una tradición del Camino de Santiago", dijo en su publicación, mientras se le veía haciéndolo.

Lo cierto es que este hecho, que se dice coloquialmente en inglés "doing a shoey", es un rito de buena suerte, un castigo en novatadas o en fiestas. Pero, desde luego, no es una tradición del Camino de Santiago.

Rápidamente, las redes repararon en este vídeo y buscaron una explicación a esta confusión: que entendió bota como calzado, en lugar del recipiente de cuero para beber vino.

"Los traductores se necesitan para que cuando alguien lea 'bota' en castellano, sepa que en este contexto se refiere a un recipiente cosido para beber y no a una prenda de calzado", explicó una tuitera.

"¡Alguien te ha troleado con lo de beber de una zapatilla al llegar a Santiago! No, no lo hagas y menos lo conviertas en tradición", le dijeron en un comentario en Instagram, a lo que el propio creador de contenido respondió: "La tradición me la inventé yo". Pero su argumento no fue muy creíble. "Creo que tradujo 'bota' literalmente y se ha bebido algo de su bota. Ahora trata de arreglarlo", replicó otro usuario.