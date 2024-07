La emotiva fotografía de un anciano abrazando una bandera LGTB: "La escena más bonita de hoy"

Con motivo del Día Internacional del Orgullo, en millones de ciudades se congregaron para manifestarse a favor de los derechos de las personas LGTB. Aunque, sin duda, la que más ha llamado la atención este año ha sido la de Oporto, en Portugal. Y es que la bonita escena entre un señor mayor y un hombre se ha hecho viral.

Todo ocurrió cuando la manifestación pasó por su casa, y el hombre salió a verla, sin saber que se convertiría en el protagonista. "El señor es de la comunidad LGBT y salió cuando pasó el Pride de Oporto. Sin embargo, no tenía ninguna bandera LGBT, así que empezó a ondear la bandera de Portugal", ha explicado Erivlt a través de X, Twitter.

Por eso, al verle una de los viandantes, no dudó en regalarle su bandera del colectivo. Así, hicieron un intercambio para que el hombre pudiera ondear su propia insignia. Por eso, sin poder evitarlo, el hombre se emocionó y abrazó a la joven sin dudarlo ante los aplausos y vítores de todos los asistentes.

El señor es de la comunidad LGBT y salió cuando pasó el pride de Porto, sin embargo...



No tenía ninguna bandera LGBT, así que empezó a ondear la bandera de Portugal, así que una persona lo vio, lo abrazó y le dio su bandera del pride. Su primera.pic.twitter.com/V5EnIFGTSM — Eri la nutria 🦦 simp pro #lpp 🌸 #games EyE 🖤🌸 (@Erivlt) July 2, 2024

La anécdota rápidamente ha dado la vuelta al mundo y se ha convertido en todo un icono del colectivo. "La escena más linda de hoy", se puede leer en portugués en el vídeo, que cuenta ya con más de cuatro millones de reproducciones. Y es que, si algo ha quedado demostrado, es que ser del colectivo no es "una moda" aunque algunos se ofusquen en ello.

"Me da tristeza pensar que ese señor perdió la oportunidad de ser quien era por su época o quizás su familia. Qué espanto vivir una vida donde sabes que no eres feliz y que la forma de ser feliz que quieres es mal vista por la gente al punto de atacarte" o "no he podido llorar", "le deseo lo mejor al hombre", han sido algunos de los comentarios más destacados.

Y es que lo más llamativo es que, como ha explicado Lily, la segunda protagonista del vídeo, al verle con la bandera de Portugal creían que era una señal en contra de la marcha, aunque él quería demostrar todo lo contrario. "Me señaló y cogió la bandera y en ese momento todo el mundo se paró y me la puso sobre los hombros", ha explicado.