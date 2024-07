Un joven confunde un ictus con una migraña y acaba en urgencias: "Tengo más suerte que un tonto"

Las redes sociales se han convertido en un espacio para compartir tus opiniones y para contar algunos momentos destacados de tu vida. Es por ello que estas plataformas son en una herramienta para muchos usuarios.

El creador de contenido Dani C. Martín ha hecho uso de la red social X para contar una dura historia, donde ha desvelado que hace unas días había confundido un ictus con una migraña.

"12 de la mañana. Sábado. Estoy en casa revisando unas cosas en el ordenador. De repente noto un fogonazo en el ojo izquierdo. Aparece una mancha casi trasparente en la parte inferior del ojo izquierdo. La confundo con la típica aura de migraña. No le doy importancia", empezó narrando el joven.

12 de la mañana. Sábado.

estoy en casa revisando unas cosas en el ordenador. De repente noto un fogonazo en el ojo izquierdo. Aparece una mancha quasi transparente en la parte inferior del ojo izquierdo. La confundo con la típica aura de migraña. No le doy importancia. pic.twitter.com/rv7hePRY2D — Dani C. Martin | #EntrevistasEn5Tweets (@danicmartin) July 1, 2024

El influencer decidió tomar un ibuprofeno para aliviar el dolor mientras esperaba que la mancha desapareciese. Tras asistir a una comida familiar, llegó a casa y se dio cuenta de que la mancha no desaparecía, algo que le preocupó al joven: "Me digo que, si al día siguiente sigue ahí, me iré a urgencias". Algo que finalmente tuvo que hacer.

"Me atienden relativamente rápido. Pese a que me miran de manera muy leve por los síntomas que describo creen que puede ser desprendimiento de retina o vítreo", explicó el joven que decidió ir a que los profesionales médicos vieran su estado.

"Llegan a la conclusión de que lo que tengo en el ojo es una embolia, yo no entiendo nada pero ellos quieren asegurarse", contó. Finalmente, le dieron el diagnóstico, le informaron que se trataba de un infarto, ictus o embolia.

"En este momento siento dos cosas, una disminución de la masa escrotal al encogerse al oír palabras como ictus, embolia o infarto y una profunda admiración por los dos profesionales jóvenes que me han atendido como lo han hecho y con esta tenacidad profesional", afirmó el creador de contenido.

Tras el diagnóstico, Dani C. Martín tuvo que quedarse ingresado en el hospital :"Soy oficialmente paciente de haber padecido un ictus. Que tengo más suerte que un tonto (eso lo digo yo) y que me iré a casa de ingreso domiciliario". Además, destacó el gran trabajo de los profesionales que le atendieron: "Tenemos unos profesionales de la seguridad social increíble".