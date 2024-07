Pide la baja por enfermedad y su jefe le pilla la mentira: se encontraron en el mismo avión

Con las vacaciones de verano a la vuelta de la esquina, pedir días libres está a la orden del día. Pero por uno u otro problema, en algunos momentos puede ser una completa aventura. Por eso, hay quien decide mentir.

Ejemplo de ello fue el caso de Grace, una tiktoker que pidió un día por enfermedad para poder coger un vuelo. Aunque ella no sabía que la suerte no iba a estar de su parte, pues se montó en el vuelo muy contenta y descubrió que su jefe también estaba allí.

"Me pedí un día por enfermedad y he acabado en el mismo avión que mi mánager", compartió a través de su cuenta de TikTok. Pero, no solo eso, sino que, además, su jefe no dudó en hacerse un selfi para enviárselo por WhatsApp a la joven.

El vídeo, como no podía ser de otra manera, se volvió viral y cuenta actualmente con más de un millón de reproducciones. Aunque lo bueno de esta anécdota es que tuvo un final feliz. Y es que, como así aseguró la protagonista en los comentarios, ambos terminaron riéndose: "Fuimos a Bangkok juntos. Así que nos apoyamos mutuamente".

"Me moriría de la vergüenza y dimitiría" o "que me meo con el jefe mandándole una foto", fueron algunos de los comentarios más repetidos. Pero lo más llamativo fue que, según confesó Grace, fue "supermajo" y acabaron "dimitiendo los dos".