Pide una cerveza en Madrid y la tapa le deja sin palabras: "¿A qué sitios vas tú?"

Especialmente en Andalucía y el norte de España, lo más típico cuando se pide una consumición en cualquier bar se acompañe de una pequeña tapa. Paella, boquerones, tortilla de patatas o una mini-ración de lo que haya disponible en la carta del día, la variedad es extensa y lo mejor es que son cortesía del local. Aunque esto no es siempre así.

Prueba de ello ha sido lo que ha vivido Rocío al ir a pedirse una cerveza en un bar de Madrid. Al ver que el camarero llegaba con una pequeña tapa, pensaba que podría probar alguno de los platos, pero nada más lejos de la realidad. Lo que le habían llevado eran rosquillas de pan.

Al verlo, no dudó en grabarlo y subirlo a su cuenta de TikTok para compartir con todos sus seguidores la llamativa experiencia. Así, en apenas un par de días el vídeo cuenta ya con más de 22.000 visualizaciones y todo tipo de comentarios.

Y es que, aunque algunos comentarios no podían llegar a creerselo pensando que se trataban de "rosquillas de vino", ella lo ha querido dejar muy claro: "Es pan, pan". Por eso, como no podía ser de otra manera, no han sido pocos los que le ha aconsejado que lo que debería de hacer es ir a otra partes de España: "Vente al norte a Asturias, Cantabria, La Rioja...y verás lo que te ponen".

Aunque también ha habido quien ha asegurado que debería de sentirse "agradecida": "Al no ser obligatoria y ser un detalle del bar, agradecida debes estar, en otros sitios nada". Además, también han destacado que el problema era que ha ido a un "bar cutre", porque también hay otros que ofrecen mejores tapas: "¿A qué bares vas tá?".