Así es "la teoría de la servilleta": la prueba con la que un bar adivina si dos personas hacen buena pareja

Después de conocer a alguien, la prueba de fuego para muchas personas es tener una cita en un lugar público. Lo más típico en estas ocasiones es acudir a un restaurante, donde poder hablar sin problemas y saber si realmente hay buena complicidad o no. Aunque, no solo las palabras son un indicativo para saber si el amor surgirá o no.

Así lo ha demostrado en TikTok Joel, un hombre que ha asegurado que todo depende de la "teoría de las servilletas". Como ha explicado, el truco se basa en saber cuantas utiliza cada persona.

"En una pareja ideal, uno de los miembros de la pareja usa muchas servilletas a la hora de comer y las arruga tiene todo el plato arrugado de servilletas y la otra persona solo usa una y la tiene supercolocada", ha explicado.

El vídeo no ha tardado en hacerse viral y cuenta actualmente con más de dos millones de reproducciones. Y es que, al preguntar a sus seguidores con qué tipo de persona se sienten más identificados con alguno de los dos, muchos han "demostrado" la teoría. "Yo uso muchas, y mi esposo solo una", ha confesado una seguidora.

Aunque lo cierto es que el plan a veces puede tener fisuras. "Yo soy el que se limpia con la manga", "yo no uso servilletas" o "yo soy el que se la roba al otro" han sido otras de las respuestas.