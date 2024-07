El viral cartel de un bazar con el que evitan que los niños jueguen con los productos: "Si lo rompe, el padre paga"

A la hora de acudir a cualquier tienda, es muy importante que los padres les enseñen a sus hijos a tener cuidado con los objetos puestos en exposición. Y es que, especialmente en tiendas donde se puede encontrar todo tipo de productos, puede que haya elementos frágiles que puedan romperse con apenas un roce.

Por eso, los progenitores son los responsables de correr con los gastos en caso de que se produzca un accidente, aunque no siempre es así. Por eso, en un bazar han querido dejar muy claro que los más pequeños no pueden tocarlo todo: "Niño no tocar".

Así lo ha enseñado Adolfo a través de TikTok. Sin poder evitar reírse, ha mostrado el cartel con el que han dejado lo más claro posible su política: "Si niño rompe, papá paga. Si papá paga, niño cobra. Gracias". Un mensaje de lo más explícito que rápidamente se ha hecho viral.

El vídeo cuenta ya con más de 588.000 visualizaciones y se ha llenado de todo tipo de comentarios. Y es que, como así han querido recalcar muchos usuarios, esto es lo más sensato que pueden hacer los dueños del local: "Pues muy bien. Yo veo niño que rompe las cosas y los padres se quedan como si nada".

"Algunos padres se creen que dejan a los niños como en un parque", "tiene razón" o "totalmente de acuerdo" han sido algunos de los mensajes más repetidos en la publicación.