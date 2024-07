Un piso de más de 1 millón de euros pero solo apto para el "jorobado de Note Drame": las redes critican un ático en el centro de Madrid

Aunque la vivienda sea un derecho, no muchas personas pueden permitirse alquilar una casa en las grandes ciudades españolas. La inflación sumada a la gentrificación y la aparición desmesurada de pisos turísticos provoca que independizarse sea cada vez un sueño más inalcanzable para muchos jóvenes.

Por eso, la aparición de vídeos en redes sociales que presentan como toda una ganga casas que apenas cumplen las normas de viabilidad se han convertido en el centro de todas las miradas. Especialmente después de que un trabajador de una inmobiliaria comprase un piso de 86 metros cuadrados con la capital francesa.

"Parece París, pero no lo es, es todavía mejor", comienza a anunciar el hombre. Como así se puede ver en video, ni el propio trabajador puede pasear por la casa sin tener que agachar la cabeza debido a lo bajo que están los techos. En lugar de tener habitaciones como tal, son "zonas"

Parece París porque ahí solo puede vivir el jorobado de Notre Dame.🤦🤦 pic.twitter.com/npaAF5NbJx — Gruño (@peinaruedas) June 29, 2024

Por su parte, la cocina cuenta con una "barra ideal para desayunar", aunque la anchura es apenas mínima para que el trabajador pueda moverse. Pero, eso no es todo, porque el dormitorio principal cuenta con baño integrado. Por eso, como así ha explicado, la vivienda es el lugar perfecto para "descansar, reflexionar o teletrabajar", todo ello por 1.180.000 euros.

Como no podía ser de otra manera, el vídeo se ha hecho viral rápidamente, y es que no son pocos los que se han quejado de las condiciones de la casa. "Parece París porque ahí solo puede vivir el jorobado de Notre Dame", "no son metros cuadrados, son metros triangulares" o "no se ha golpeado de milagro" son algunos de los comentarios más repetidos.