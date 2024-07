Le tiran un cubata encima a un jinete y él responde de manera contundente: "Poco le ha hecho"

Durante las fiestas de Sant Joan de Ciutadella, en Menorca, no varios jinetes a caballo pasean por las calles de la localidad. Convertida en una de las tradiciones más emblemáticas de la isla desde el siglo XIV, no son pocos los que acuden a ver el desfile, aunque no todo el mundo lo trata con el mismo respeto.

Y es que, como así se ha compartido a través de TikTok, durante el pasacalles un joven decidió tirarle un cubata a la montura de uno de los jinetes que se encontraba en la calle. Al notar lo ocurrido, el hombre no dudó en devolverle la jugada.

De este modo, como así puede verse en el vídeo, retrocedió de manera airada para golpear al joven con su fusta. Pero, al ver que no podía, pidió una botella para vaciarla por completo en sobre la cabeza del joven ante la mirada de los asistentes.

La grabación del momento se ha hecho viral rápidamente y actualmente cuenta con más de 169.000 visualizaciones. Además, en la bandeja de comentarios se ha abierto un debate a cerca de si la respuesta del jinete fue, o no, la adecuada.

Mientras muchos aseguran que "poco" les parece, o que ellos hubieran "hecho lo mismo", también hay quien defiende que esta actitud fue desmesurada y que el hombre debía de haber mantenido la calma en lugar de agredir al joven. "Tienen que respetar la fiesta" o "el caballo podría haberse desbocado del susto y provocar un accidente", han sido alguno de los mensajes más repetidos.