Una mujer coge un vuelo con destino París y al despertar está en Alicante: "¿Cómo no te diste cuenta?"

El verano es la época de mayor tráfico en los aeropuertos, sobre todo en zonas turísticas. Por este motivo, hay que prestar atención a lo que hacemos, porque podemos incurrir en graves errores.

Es lo que le ocurrió a una mujer de Leeds, Reino Unido, que tomó un vuelo de la aerolínea de bajo coste Ryanair con destino París. Pero cuando aterrizó, se dio cuenta de que en realidad estaba en Alicante.

Tal y como recoge el Daily Mail, la mujer dice: "Tuve un poco de locura por las vacaciones. Estaba buscando la puerta de París-Beauvais. Vi que era la puerta 6 o algo así, pero esto fue desde lejos".

"Caminé hacia la puerta y simplemente esperé en la cola. El personal escaneó mi tarjeta de embarque, el código QR, y lo leyeron. Me dejaron pasar por la puerta. No vi la pantalla ni nada, creo que no estaba prestando atención, para ser sincera", explica la joven, Jem Maybank.

"Yo tenía el asiento 34A y este no existía. Se lo mostré a un miembro de la tripulación de cabina y me dijo: 'A veces eso pasa cuando cambiamos el avión'. Ella me dio el asiento 27 así que pensé 'bien, tengo un asiento, genial", prosigue en su relato.

"Me senté en el avión y realmente no pude escuchar el anuncio. Debieron haber hecho uno diciendo 'este vuelo va a Alicante' pero no lo escuché. Me pareció raro que fuera un vuelo de dos horas, pero pensé 'tal vez sea por la turbulencia", continúa la joven.

"Me quedé dormida, me desperté y sólo vi montañas y palmeras y pensé: 'esto no parece París", dijo. Maybank esperó a que todos los viajeros hubieran abandonado el avión antes de hablar con un miembro de la tripulación de cabina de Ryanair.

El personal pronto la ayudó a reservar un vuelo para más tarde esa noche, pero ella todavía estaba confundida sobre cómo sucedió, especulando que pudo haber leído mal el número de puerta y dirigirse a la 6 en lugar de la 8.

Según la joven, de 30 años, la azafata le preguntó: "¿Cómo no te diste cuenta?". "El personal estaba muy confundido y dijeron que nunca había sucedido antes", prosigue la joven.

"No sé cómo pasó. Quizás el número de la puerta cambió mientras esperaba. El número 6 también se parece bastante al número 8 desde la distancia, así que creo que eso es lo que pasó. ¿Quién sabe? Nunca lo sabremos", se pregunta.