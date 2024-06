El testimonio de una joven profesora que conmueve a las redes: "No doy más"

Los profesores se enfrentan, en ocasiones, a situaciones complicadas con alumnos, sobre todo los que se encuentran en la etapa adolescente. La falta de respeto o de atención en las aulas son algunas de esas circunstancias que deben sobrellevar, aunque no siempre es fácil.

La experiencia de una estudiante de Pedagogía en Educación Física ha conmocionado las redes sociales después de que compartiera su testimonio en TikTok. En un vídeo, la joven denuncia las difíciles condiciones que debe encarar durante sus prácticas dando clase en un colegio.

La joven debe completar dos semestres de formación, sin embargo, se plantea no terminarlos debido a la situación que está viviendo: "No doy más". "Hacen lo que quieren conmigo, les doy lo mismo. Les doy las explicación, me miran y me ignoran", lamenta al indicar que también se niegan a hacer las cosas que ella les asigna.

La situación no se limita a la falta de interés académico. Según su relato, los estudiantes también muestran falta de respeto hacia ella: "Se burlan y se ríen de mí". "Yo les he explicado miles de veces que el respeto es lo más importante y no solo porque soy su profesora, sino porque soy una persona", indica en el vídeo.

"Este es un llamado para educar a sus hijos para que nadie pase por esto", señala la joven, haciendo referencia a los padres de los alumnos. "La primera educación viene de la casa, no puede ser que traten a nadie así", concluye.