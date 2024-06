Un universitario experto en revisiones de exámenes explica su truco para subir nota: "Los profesores a veces lo agradecen"

La nota de un examen es un número, pero esa calificación puede suponer mucho más si es vital para pasar de curso, acceder a la Universidad o aprobar unas oposiciones. En muchas ocasiones, los estudiantes se quedan a tan solo unas décimas de la nota necesaria para poder cursar los estudios deseados y este truco podría ser de gran ayuda si quieren subir la puntuación.

Un estudiante de ingeniería ha compartido un vídeo en su perfil de Tik Tok explicando cómo consiguir subir la nota de un examen al acudir a una revisión y ha contado lo que le sucedió en la asignatura Probabilidad y Estadística II.

Jimmyelektron explica que el profesor que le había corregido el examen le había "puesto un 4,8" y que él mismo se esperaba "sacar un uno". "Os prometo que yo ya había dicho a todo el mundo que iba a sacar esa nota y ya me había apuntado a un intensivo para recuperar la asignatura el día 10 de julio", ha asegurado.

El joven estudiante, que el curso pasado estuvo hasta en nueve revisiones, aclara que siempre que se obtenga un 4,5 hay que ir a ellas y recomienda no intentar tener "más geta de la que ya has tenido sacando" esa nota. "Yo no me merecía esa nota y ahora no le voy a decir al profesor que me merezco aprobar", ha razonado.

"Me voy a tirar la de decir la verdad, le voy a decir que no me merezco aprobar la asignatura, pero que está en sus manos darme diez días más de vacaciones" porque "los profesores a veces agradecen la sinceridad" y es muy probable que acaben subiendo esas décimas que faltan para aprobar.

Sin embargo, este truco no le ha servido para aprobar su examen de Probabilidad y Estadística II. En otro vídeo, detalla que el profesor no le ha querido subir la nota porque, de lo contrario, tendría que subírsela a los demás estudiantes.