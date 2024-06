Una española explica por qué las citas en EEUU son mejores que en España: "Más satisfactoria"

Una española que lleva un año viviendo en Estados Unidos ha contado cómo ha sido su experiencia teniendo citas, tanto en su país natal como en el país norteamericano, y ha dejado un recadito a los chicos españoles: "Aquí son mucho mas espabilados que en España".

La tiktoker Sheila Hernández Alcalá ha compartido un vídeo en su perfil de la red social en el que explica que, desde su experiencia, "tener citas en EEUU es una experiencia mucho más satisfactoria que en España", "no sé si es que en España se han perdido los modales o es que nunca han existido", asegura.

La joven "viajera", como se denomina en su biografía de Tik Tok, se ha centrado en los modales y la educación, poniendo como ejemplos momentos como el de pagar la cuenta, decidir a dónde ir o simplemente que te abran la puerta para subir al coche.

"En España me he encontrado muchas veces la situación de estar en la cita y, cuando llega el momento de pagar, pagamos a medias, pero es que esa conversación rompe totalmente el encanto del momento que está pasando", ha exclamado.

Y recalca: "Obviamente cuando ya estás en una relación, un día te invito yo, otro día me invitas tu y así o pagamos a medias. No voy a esperar que me paguen todo durante toda mi vida, pero cuando es el momento del cortejo, pon todas tus cartas sobre la mesa si de verdad tienes interés en conocerme y en establecer una relación conmigo".

Sheila también destaca que en España algunos chicos le preguntaban qué hacer o dónde quedar, algo que no ve razonable porque, en su opinión, es el chico quien tiene que sorprenderla. Al contrario, los chicos que ha conocido en Estados Unidos "son mucho más espabilados" porque "resuelven muchísimo más".

"Creo que luego esas cosas reflejan otros comportamientos que sí son más importantes porque si tú cuando conoces a una persona, ves que tiene esa clase de detalles contigo, puedes pensar que cuando hay otros temas más importantes también va a tener otros ciertos detalles contigo", ha reflexionado.