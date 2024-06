Un joven explica el racismo que sufre por haber nacido en Marruecos y considerarse español: "Reflexioné sobre mi identidad"

Después de mucho tiempo viviendo en un país diferente, hay personas que acaban sintiéndose del lugar en el que se encuentran, especialmente si se mudaron siendo apenas unos niños. Prueba de ello es el caso de Radi Yahiya, un joven nacido en Marruecos que lleva desde los cuatro años viviendo en España.

Por eso, aunque todo el contenido que hace es en español y lleva prácticamente viviendo en España, él se siente muy orgulloso de sus orígenes. Esto fue comentado por los usuarios en una de sus recientes publicaciones en TikTok: "Qué curioso, lleva la bandera y mapa de Marruecos en todos lados".

"He nacido en Marruecos, pero a los 4 años fui a España, así que pienso en español y el idioma que mejor sé es el español. Hasta los 18 años me identificaba como marroquí y todo el mundo me decía que tenía que sentirme orgulloso de ser español por llevar toda la vida aquí", ha comenzado con su respuesta.

"Entré a la universidad, me rodeé de españoles y comencé a renunciar mi cultura marroquí abrazando ciertas tradiciones españolas, incluso contradiciendo mi propia religión. Hasta que llegó el punto de inflexión en mi vida", ha relatado.

De hecho, incluso cuando se fue de Erasmus a República Checa, él siempre hablaba a sus compañeros de la cultura española. Sin embargo, también tuvo problemas con otros españoles que no creían que él fuera español: "Yo me junté con un amigo español que era tolerante, progresista, proinmigración y demás para cocinar. Queríamos hacer una tortilla de patatas y él empezó a actuar de forma rara, no me dejaba hacer cosas y yo la tortilla la sé hacer muy bien".

"Intenté ayudarle para hacerla juntos y no me dejaba", ha confesado. Y es que le pedía que hiciera falafel: "Eso fue un shock bastante fuerte en mi vida, me dolió mucho. Desde ese momento empecé a reflexionar sobre mi identidad. Su comentario me recordó que yo estoy orgulloso de ser marroquí".

"En España me parece muy curioso que cuando veis a alguien orgulloso de ser marroquí os enfadáis y os cabreáis y le decís que vuelva a Marruecos, pero cuando uno intenta ser español le recordáis que es moro", ha reflexionado muy enfadado.

"Me encanta España, amo España y estoy muy orgulloso. Pago los impuestos y me encanta contribuir, pero no quiero renunciar a mi cultura marroquí", ha concluido el joven con sus declaraciones.