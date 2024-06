Una 'tiktoker' se hace viral tras cobrarle 724 euros por una habitación accesible en la que no se puede duchar ni usar el váter

Anabel Domínguez es una conocida influencer que se mueve en silla de ruedas y que dedica muchos esfuerzos a divulgar acerca de la discapacidad y de las particularidades y puntos de vista de las personas que viven con algún tipo de movilidad o necesidad especial.

Así, la que fue ganadora del Premio Social en los Premios Creadores de 20Minutos en 2023 con su cuenta en redes Nosoyloqueves, no dudó en denunciar la situación que se encontró en un hotel de Madrid, en el que pagó 724 euros por dos noches en una habitación supuestamente accesible.

"No me voy a poder bañar en dos días", decía la joven nada más ver la estancia. En primer lugar, la ducha no estaba a nivel del suelo, sino con un escalón para bajar al plato, además de ser muy estrecha.

Por si fuera poco, el inodoro, a pesar de contar con las barandillas laterales, estaba situado en un hueco también muy estrecho, lo que imposibilitaba "hacer una transferencia" de la silla al váter. Por último, el grifo tampoco era el adecuado.

"Me asignaron una habitación accesible que no es accesible", se quejaba la tiktoker en recepción, buscando una solución.

"A ver, son las que tenemos accesibles, no es adaptada, es accesible, que es la diferencia", le respondía la recepcionista, que se encontraba con la pega de que Domínguez es consultora de accesibilidad y conoce bien las normas y especificaciones: "Eso no es adaptado ni es accesible".

El hotel empezó por enseñarles otra habitación que tampoco era adecuada y finalmente les ofrecieron otro hotel en la Gran Vía Madrileña, en el que por fin encontraron una habitación con las condiciones adecuadas, para su descanso.