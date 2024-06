Irene Ramírez se presenta a lo 'Next' para buscar amigos con piscina: "Me gusta tanto bañarme que no doy un palo al agua"

"Irene, 28 años. Finge que entiende las normas de los juegos de cartas. Te robará crema porque 'se le ha olvidado'. Buena DJ", esta es la carta de presentación con la que Irene Ramírez busca encontrar amigos este verano que tengan piscina. Y es que, con las altas temperaturas, lo mejor es poder darse un chapuzón.

De este modo, imitando la introducción de Next, el programa de citas a ciegas de Cuatro, la humorista ha demostrado todos sus encantos. "Soy generosa, suelo invitar a pipas, flash también. Un heladito quizás. Tengo cartas, anímate, no seas aguafiestas", ha asegurado.

Ella es, según dice, como el agua: "H2O, h de amistad, dos de dos, aunque conmigo no te va a hacer falta porque soy única, y o de original". Porque, como así ha recalcado, ella no es violenta porque "le gusta tanto bañarse que no da un palo al agua": "Respeto muchísimo el agua".

Intentando que mis amigxs me inviten a su piscina haciéndoles una intro de next 👍 yo creo que cuela 🤠🫰🙂‍↕️ pic.twitter.com/UQqKjReQZD — Irene Ramírez (@IreneRamirezzz) June 24, 2024

"Si quieres que nos conozcamos, invítame a tu piscina. Y si no tienes ni bañera, next", ha terminado el divertido vídeo. La publicación cuenta en X, la red social conocida como Twitter, con más de 158.000 visualizaciones y los comentarios no han tardado en llegar.

"Una reina", "somos nosotras" o "qué tía más maja" han sido algunos de los mensajes más repetidos. Y es que, lo cierto es que no hay nadie que no quiera aprovechar poder bañarse gratis en verano.