La reflexión de un joven español que trabaja en EEUU: "Todo el mundo nos idolatra y nosotros no nos damos cuenta"

No son pocas las personas que se ven obligadas a emigar a otro país para poder mejorar sus condiciones laborales. Cambiar completamente de vida no es algo sencillo, y por ello no son pocos los creadores de contenido que comparten en redes sus propias experiencias para ayudar a futuros emigrantes. Ejemplo de ello es caso de Nacho.

El joven, que se encuentra en EEUU, aprovecha TikTok para relatar cómo es su día a día. Así, en su última publciación ha asegurado que una de las cosas que más le llama la atención es como "todo el mundo idolatra España".

"Estoy trabajando en un campamento en Nueva York y hay gente de todas partes del mundo de habla inglesa: Gales, Irlanda, Jamaica, Australia, Nueva Zelanda... de todos los países donde se habla inglés en el mundo aquí hay gente, menos otro español y yo", ha comenzado a explicar el tiktoker.

Por eso, muchas personas se interesan por saber de dónde es, y cuando les revela que es madrileño se quedan sin palabras. "Todo el mundo idolatra España tío, todo el mundo menos nosotros mismos", a reflexionado. Como así ha asegurado, solo tenía que decirles su procedencia y "automáticamente empiezan a hacer 35.000 preguntas acerca de la gastronomía, del clima, de equipos de fútbol, de la fiesta...".

"Todo el mundo se acuerda de ese viaje que hizo a España. Cuanto más viajo más me doy cuenta de lo especiales que somos y de lo poco que nos valoramos y de lo que nos cuenta darnos cuenta de cómo somos", ha concluido el joven.

El vídeo cuenta ya con casi 343.000 reproducciones y los comentarios no han tardado en aparecer. "España es uno de los mejores países del mundo en muchos sentidos. Y parece que no nos damos cuenta", o "soy sudamericana y puedo decir con la boca grande que España es uno de los mejores países para vivir", ha sido algunos de los mensajes más repetidos.