La sorpresa de un repartidor al realizar una entrega de preservativos: "Ay, que me ha abierto la suegra"

Las empresas de envío no solo se especializan en llevar comida a domicilio, sino que se pueden hacer prácticamente cualquier tipo de compra. De este modo, una vez hecha la demanda, los repartidores llevan el aviso y solo tienen que hacer la entrega.

Un trabajo simple, que no siempre es sencillo tanto por las peticiones como por los horarios o las experiencias que algunos trabajadores viven. Prueba de ello ha sido la llamativa historia que ha contado Alex a través de su cuenta de TikTok.

El joven, que es repartidor en una conocida empresa, ha explicado en su última publicación el "pedido urgente" que tuvo que realizar. "Lleva literalmente solo esto", aseguró enseñando a cámara el paquete de preservativos. "Solo ha pedido esto, así que vamos a ir rápido, que si no... la liamos", comentó entre risas.

Aunque las risas se acabaron cuando descubrió dónde estaba. Al llegar a la casa, llamó al portero para hacer la entrega, a lo que se pudo oír a la mujer detrás de la puerta decir: "A ver, espérate. Voy a llamarlo. Es mi yerno".

Al escucharla, el repartidor se quedó completamente congelado. "¡No puede ser, no puede ser, no puede ser! 'Es mi yerno', dice, y me ha visto con los condones en la mano. Ay, dios mío". Y es que, una vez ya fuera, Alex aún seguía en estado de shock: "¡Que me ha abierto la suegra, no me lo puedo creer!".

El vídeo cuenta ya con más de 105.000 reproducciones, y como no podía ser de otra manera, se ha llenado de comentarios. Las risas han sido los más repetidos, aunque hay quien le ha llamado "crack" y quien ha aplaudido su reacción: "Encima dice que 'vaya bien".