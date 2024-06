El divertido momento del ministro Albares con Estopa en el concierto de Madrid: "Gracias por hacernos vibrar"

Estopa es uno de los grupos más queridos por los españoles. Por ello, no es de extrañar que el pasado sábado el Wanda Metropolitano se llenase para ver a los hermanos Muñoz actuar. Aunque, lo que nadie se hubiera imaginado es que entre las 55.000 personas asistentes estuviera un ministro.

Así lo ha compartido el propio José Albares en sus redes sociales. El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación España pudo hablar con David y José tras el concierto. Un divertido momento que no ha tardado en hacerse viral en TikTok.

El político ha compartido en momento en el que el dúo catalán se encontró con él haciendo bromas sobre que tenía "cara de ministro", aunque según José él era "el padre de C. Tangana". Esta broma era una referencia a la entrevista que dieron a La Resistencia. Y es que en un concierto anterior le confundieron.

Un error que a Albares no le molestó en absoluto y prueba de ello ha sido el bonito mensaje que les ha dedicado. "Las canciones de Estopa me han acompañado en muchos momentos, como a tantas generaciones de españoles. Todas sus temas son grandes. Y para mí El del medio de Los Chichos sublime. Gracias David y Jose por hacernos vibrar ayer en Madrid con vuestra música, autenticidad y cercanía. ¡Feliz aniversario! ¡A por 25 años más!", ha escrito acompañando al vídeo.

La publicación cuenta ya con más de 30.000 visualizaciones y se ha llenado de comentarios al respecto. "Me meo con este ministro", "Me representa" o "Me encanta", son algunos de los mensajes que se pueden leer.