Una joven de Uruguay explica las expresiones que ha tenido que cambiar tras mudarse a España: "No tenía sentido"

Aunque el castellano se hable en gran parte del mundo, no en todos los países se comparten las mismas expresiones. Esto provoca que cuando una persona de Latinoamérica o de España viaja a otro país deba de cambiar sus expresiones para poder evitar problemas de compresión.

Ejemplo de ello ha sido lo que ha vivido Emiliana, una joven uruguaya viviendo en España. Y es que, como así ha asegurado, algunas de sus expresiones más cotidianas pueden provocar todo tipo de confusiones con sus compañeros de trabajo.

La primera de las expresiones que causó problemas fue "ahora después voy". "Hasta que una vez me soltó mi jefe que por qué le decía que iba ahora si en realidad iba después, que no tenía sentido", ha asegurado muy sorprendida en TikTok.

"Yo ahora después voy a ir', le decía y la cabeza le explotaba. Se lo aseguraba a muerte, que ahora después iba a ir hasta que corrieron rumores de que me reía del jefe y no quería trabajar, pero yo iba siempre, eso era una realidad. No hay frase más sinsentido que esa", ha explicado.

Aunque esta no ha sido la única expresión. Otra que también le ha provocado problemas ha sido 'qué de más': "Cuando me decían que se iban de viaje, se habían comprado un coche, ectécera, yo les decía 'qué de más'. Las caras se quedaban flipando, hasta que una compañera me dijo que si ahorraba yo también podría comprármelo, que no era algo que sobrara".

"Yo me decía que qué le pasaba a esta, que se había enfadado. Luego me enteré de que me trataban como una envidiosa y que esa expresión significa que sobra", ha asegurado.

La última de las expresiones que ha expuesto es la de "caer" en una hora. "Estaba con mi jefe hablando, veíamos a si iba a una hora o a otra, y le dije 'caigo a las siete de la tarde'. Me preguntó si me había caído, yo dije qué caer a las siete significa que voy a ir a esa hora", ha finalizado la joven.

El vídeo cuenta ya con más de 135.000 visualizaciones y se ha llenado de todo tipo de comentarios. Y es que, como ella, han sido muchos los que han tenido que cambiar su manera de hablar, aunque también hay varios españoles que aseguran que también dicen esas expresiones.

"En Andalucía se usa en el día a día", "Soy de Murcia y todas esas frases las entiendo perfectamente" y "Ahora después lo decimos muchísimo en España, me extraña que ese señor se sorprendiese tanto", son algunos de ellos.