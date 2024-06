El truco de una joven para no gastar más de 160 euros al mes en comida: "Tengo que hacer malabarismo"

La inflación ha afectado a todos los aspectos de la vida y no son pocas las personas que tienen que hacer grandes esfuerzos para poder llegar a finales de mes. Por ello, varios usuarios en TikTok comparten sus trucos para ahorrar o evitar gastos indeseados.

Prueba de ello es Sara, una joven que comparte en su perfil algunos consejos y trucos para poder ahorrar. Entre sus ideas se encuentra la de establecer unos gastos mensuales fijos e intentar no superarlos, como por ejemplo, en la comida.

Como así ha explicado en uno de sus últimos vídeos, "ahorrar es posible" con un gasto de alimentación por debajo a los 160 euros. Algo que podría parecer una locura para algunas familias, pero que a ella parece funcionarle. "Yo me gasto al mes máximo 160 euros y es mucho", ha asegurado.

"Soy mileurista, no me da la vida para más. Tengo que hacer malabarismo, pero de los 160 euros no paso", ha comenzado a explicar. "Os voy a dar el truco para que no gastéis tanto en la compra, la primera pregunta que yo os lanzo es: ¿Compráis todo en Mercadona? Y a todo me refiero: fruta, verduras, carne... Pues ese es el problema, porque yo eso no lo hago", ha confesado a sus seguidores.

Porque, según ella, es que el problema está en ir a un solo negocio en lugar de diversificar, porque en las grandes superficies suele ser mucho más caro. De este modo, otro truco que da es comprar con tiempo para planificarse.

"Yo compro en la carnicería para casi todo el mes. Me gasté el otro día 50 euros y tengo dos kilos de pollo, dos kilos de lomo adobado, dos kilos de magro para guisar, que puedes hacer un montón de cosas. Me compré también dos kilos de carne picada, en fin mogollón de carne, tengo el congelador petado", ha asegurado, aunque no solo carne.

"Por otro lado, en la frutería, los tomates están a 0,99 céntimos. Yo siempre tengo gazpacho, es supernutritivo. Si no te gusta el gazpacho, te haces salmorejo y si no, una ensalada, pero vete a la frutería", ha finalizado.