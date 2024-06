Una 'tiktoker' la lía al explicar por qué Suiza es menos racista que España: "Estoy contenta de estar feliz, de ser, de estar viva hoy"

La tiktoker Mariaba Bah (@mariamasmind) ha causado un auténtico terremoto en las redes sociales al explicar por qué, según su opinión, en Suiza hay menos racismo que en España.

De momento, las reacciones al vídeo, de apenas un minuto de duración, no se han hecho esperar, ya hay más de 2.500 comentarios de todo tipo al respecto. En ellos se puede leer tanto opiniones a favor del discurso de la creadora de contenido como en contra.

En el vídeo, titulado "en Suiza hay menos racismo que en España", Bah explica: "Os podrá parecer una tontería, pero yo estoy aquí en mi trabajo comiendo y ya es la tercera persona que me ha dicho que aproveche".

"Eso me ha sacado una sonrisa", confiesa. Entonces, hace una comparación con nuestro país, asegurando que aquí, en la misma situación, podrían pasar tres cosas: la primera, que no estaría sola en el trabajo; lo segunda, que no podría comer "tan tranquila" en la calle; la tercera, ,que la gente le miraría mal, la ignoraría o, directamente, no diría nada.

"Solo por eso estoy contenta de estar feliz, de ser, de estar viva hoy", remata, generando miles de comentarios al respecto.