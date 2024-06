Una joven que gasta 160 euros al mes en comida explica sus trucos para ahorrar: "Es posible"

El encarecimiento de la cesta de la compra en los últimos años ha llevado a muchos a tratar de reducir el consumo de ciertos alimentos o a recortar en otro tipo de gastos para poder llegar a fin de mes. Sara, una creadora de contenido en Tiktok, ha contado en su canal que "ahorrar es posible" y ha explicado cómo hace para ajustar su presupuesto en comida cada mes.

"Deja de gastar innecesariamente", indica la joven en el texto que acompaña al vídeo, que se ha hecho viral en poco tiempo y ha generado miles de comentarios.

"Yo me gasto al mes, máximo, 160 euros, y es mucho", ha confesado, consciente de que algunas personas le responderían que esa cantidad es poca. "No miento, soy mileurista, no me da la vida para más. Yo tengo que hacer malabarismos, pero yo los 160 euros no los paso", ha insistido.

Tras exponer su situación, ha querido "dar el truco" a sus seguidores para que no se gasten tanto dinero en la compra. "La primera pregunta que os lanzo es: ¿Compráis todo en Mercadona? Me refiero a fruta, verduras, carne... Pues ese es el problema, porque yo eso no lo hago", ha dicho.

En su lugar, esta joven recurre a las tiendas de barrio de toda la vida. "Es verdad que tardas más, pero tú, si vas a la frutería, a la carnicería y a la pescadería... Bueno, en Mercadona a veces tienen ofertas en la pescadería que ni tan mal. En Mercadona, yo compro lo típico, los productos de limpieza, el jamón York que me gusta más... Pero es que como compres carne, fruta o verdura en Mercadona, claro que te sube la cuenta a 130 euros a la semana", ha explicado.

A continuación, Sara ha desgranado cuál es el gasto que tiene mensualmente en carnicería y cómo se las apaña para ahorrar dinero. "Yo me gasto, en carnicería para casi todo el mes, me gasté el otro día 50 euros. Tengo dos kilos de pollo, dos kilos de lomo adobado, dos kilos de magro para guisar, que puedes hacer un montón de cosas, me compré también dos kilos de carne picada, en fin, mogollón de carne, tengo el congelador petado que no me caben ni los hielos", ha asegurado.

Sobre los filetes de lomo, ha dado un "truquito": "Si los compráis de cabecero de lomo, que son de los feos como yo digo, son mucho más baratos que los filetes de lomo estos, que viene perfectísimos, qué más te da el corte, además los otros están más tiernos", defiende.

En cuanto a la frutería, "los tomates están a 0,99 euros", por lo que aprovecha para hacer gazpacho. "Si no te gusta el gazpacho, te haces salmorejo, y si no, ensalada, pero vete a la frutería", apunta.

Sin embargo, han sido muchos los comentarios de usuarios que no han quedado convencidos con los precios indicados por la tiktoker, y han querido preguntarle para cuántas personas era el presupuesto de 160 euros al mes en comida y dónde vivía para lograr ahorrar en la cesta de la compra. "Vivo en una ciudad y es para mi novio y para mí. Él come por dos o tres, pero ya si hay más familia, obviamente, sube el gasto", ha respondido Sara.

"Yo tampoco lo compro todo en el mismo sitio, pero ¿160 euros? Me gasto más", sostiene, por su parte, una usuaria. Otros, en cambio, respaldan las afirmaciones de la joven: "Yo me gasto 180 y tengo un niño. Yo hago como tú, y sí es posible", defiende.