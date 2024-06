El aviso de una mujer sobre la 'estafa del té' que está detectando en cafeterías

España, al contrario que otros países como los orientales o los de influencia británica, es un país consumidor de café en vez de té, pero la minoría que opta por la infusión tiene algunas quejas.

Es el caso de una tiktoker que ha creado un vídeo viral con su lamento: "¿Podemos hablar de la estafa que es pedir un té en una cafetería? Un café cuesta aproximadamente 1,20 euros y un té, que es agua y una bolsita, tres euros".

"Lo peor de todo no es eso, es que encima no te llenan la taza hasta arriba de agua y el té que te ofrecen te dicen que es de especialidad, pero perdóname: tengo mis dudas de que eso sea un té de especialidad", agrega.

"Así que, al final, a los que nos gustan consumir té acabamos pidiendo café para no sentirnos engañados. En casa no hay fallo: tú te lo preparas como quieras, utilizas el té de la calidad que tú quieras, lo llenas hasta arriba de agua, por supuesto, y el toquecito de leche que no falte", prosigue.

"Así que, al final, a los que nos gustan consumir té acabamos pidiendo café para no sentirnos engañados. En casa no hay fallo: tú te lo preparas como quieras, utilizas el té de la calidad que tú quieras, lo llenas hasta arriba de agua, por supuesto, y el toquecito de leche que no falte", prosigue.

"Y es que a lo mejor a ti no te gusta el té porque no te lo han preparado bien. Por favor, si conoces algún sitio donde hagan té de calidad y con la taza hasta arriba en Málaga, dímelo y estaré eternamente agradecida", pregunta finalmente.