La insospechada conversación entre un comediante y un investigador de crímenes de guerra israelí: "El enemigo viene de casa"

Los stand-up comedy, o "la comedía de pie" como podría decirse en castellano, es uno de los tipos de actuaciones que más seguidores ha ganado en los últimos años. El formato es sencillo, un comediante hablando con su público. Solo necesita hacerle una pregunta, y la magia comienza ahí. Y es que, las respuestas de los asistentes en muchas ocasiones son de lo más sorprendentes.

Prueba de ello fue la reciente actuación de Patrick Spicers. Todo parecía ser una velada como otra cualquiera, o al menos, así fue hasta que quiso saber a qué se dedicaban las personas del público. Así, comenzó la divertida situación. "Yo soy investigador", aseguró una de las personas.

Sin embargo, lejos de ser el típico investigador policial, él se dedica a los "crímenes de guerra". "¿Es de verdad? ¿en serio?", preguntó Patrick sin poder creerselo como así ha enseñado en uno de sus últimos vídeos de Instagram.

Madre mía como hemos escalado. Hace un segundo todo eran risas, en plan 'jaja estamos de cita' y ahora es como 'estoy aquí para investigar crímenes de guerra", aseguró el cómico ganándose las risas del público. Pero la cosa no se quedó ahí, pues como no podía ser de otra manera. El cómico quiso saber qué hacía realmente.

"Estoy investigando sobre Ucrania", comenzó a decir el hombre, y el joven no dejaba de flipar con todo lo que escuchaba. "Has venido a ganarnos a todos, me encanta", aseguró sin poder creérselo. Y es que, cuando todo parecía poco, el hombre reveló que era de Israel.

"Madre mía, de todos los lugares que podías decir", exclamó el comediante, "tenías que decir que eres un investigador de crímenes de guerra de Israel, investigando a Ucrania". Así, entre las risas del público, Patrick hizo su reflexión final: "Lo mismo el enemigo viene de casa".