Un español enseña cómo es la típica casa de clase media en EEUU: "Nunca lo vi así"

Gonzalo Sans es un tiktoker español que documenta sus viajes por América, tanto del Norte como del Sur, en su cuenta en la red social de vídeos cortos de origen chino.

En uno de sus últimos vídeos, Sans muestra cómo es una casa promedio en Estados Unidos, y relata a sus seguidores cuáles son las cosas que más le han impactado.

"A mí lo primero que me llamó la atención es que las cadenas están en el lateral del váter y no arriba, como en Europa", dice. "Lo segundo es que no hay persianas", prosigue.

"Los enchufes son tipo B, así que para usarlos necesitas un adaptador. Otra curiosidad es la manilla de los grifos, yo nunca les había visto así. Al igual que los de la ducha. Todos los seguros de las puertas son así, no los hay de otro tipo", continúa en su relato.

A Sans también le llama la atención, en las cocinas, que el horno y los fuegos están separados del resto del mobiliario, así como que los ventiladores de techo "solo se usan en verano".