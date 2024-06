Borja Escalona vuelve liarla humillando a una hostelera y tirando platos y vasos para irse sin pagar lo que ha comido

El youtuber Borja Escalona, al que la plataforma de vídeos online ya le canceló una cuenta por humillar a la trabajadora de un local de empanadillas para irse sin pagar, ha vuelto a protagonizar un vídeo en el que se comporta de manera humillante y vejatoria contra la dueña de un restaurante.

En un canal llamado El Mesías Controversial y subtitulado Cosas Gratis, el polémico personaje come junto a otra persona y cuando le llevan la cuenta comienza a amenazar e incluso a hacer comentarios xenófobos contra los trabajadores.

"¿La cuenta? Te la puedes llevar. Yo os estoy haciendo la promo. Me gustaría que te llevaras esto a la mierda, porque si no os voy a tener que cobrar la promo... ¿Está el encargado?, alguien responsable o alguien de mi país, si puede ser", le dice Escalona a la camarera.

La última de Borja Escalona en un restaurante: pic.twitter.com/HazdKznR9F — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) June 21, 2024

La trabajadora mantiene la calma y la educación y sigue recogiendo la mesa, cosa que interrumpe el youtuber. "Esto igual me lo acabo, porque si me lo queréis cobrar...", dice recuperando un plato de arroz que se iba a llevar la camarera.

Al poco, aparece la encargada. "Estoy en directo en Youtube, tengo 2.460 personas y les he dicho que les iba a hacer una review [crítica] de las comidas suyas, pero me han traído un papel que no tiene mucho sentido, el canal se llama Cosas Gratis'", le dice Escalona.

"Yo a usted no le conozco", dice la encargada, que no aparece en pantalla en ningún momento, pues la cámara apunta solo a Escalona, que se presenta como "una estrella a nivel mundial, muy famoso".

"Le han cobrado lo que usted ha comido", le hace ver la encargada, ante lo que el personaje comienza a amenazar con cobrar al local por su supuesta promoción, que dice valer 7.000 euros.

"Yo me ocupo de mi empresa, porque aquí pago camareros, género, luz, agua... usted ha venido aquí a comer", le espeta la encargada. Tras eso Escalona coge el plato y lo tira al suelo, alegando que ese plato, como lo tiene que pagar, es suyo.

"La educación con usted... Esta es mi factura y me la tiene que pagar. Sus espectadores ya lo verán... si este es su modus operandi para comer...", sigue argumentando la hostelera.

En ese momento un camarero acaba de servir el postre, un sorbete de limón que Escalona no duda en derramar sobre la mesa, para después romper la cuenta y tirársela a la hostelera.

Por fin, la dueña del restaurante se cansa de discutir y se marcha, diciéndole a Escalona que está invitado. Él responde riéndose y lamiendo el sorbete de la misma mesa.

"Igual nos vamos, porque aquí hay como mil camareros... Nos ha dicho que nos invitaba, eso es lo que cuenta, nos vamos que estamos en un barrio peligroso", dice acobardado, para finalizar el directo.

Algunos usuarios de redes sociales han reaccionado con indignación contra Escalona y otros incluso han asegurado que se trata de un montaje del propio Escalona para ganar notoriedad.