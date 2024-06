La emotiva conversación entre un abuelo y su nieta: "¿Tú vas a estar siempre?"

Pasar tiempo de calidad junto con sus abuelos es para muchas personas no de los grandes privilegios que se puede tener. Y es que, debido al paso de los años, no todos pueden tener esta oportunidad. Por eso, como así ha demostrado Jessica Mascaró, una creadora de contenido, es que quiere aprovechar cada momento con el suyo.

Así lo ha explicado uno de los últimos vídeos que ha compartido a través de su cuenta de TikTok. "Mi abuelo me promete estar cuatro años más conmigo" se puede leer en la publicación. Así, mientras la muejr de 38 años arregla a su abuelo, los dos comienzan a hablar sobre qué pasar "cuando ella no esté".

"Yo voy a estar siempre, y ¿tú?, ¿vas a estar siempre?", le pregunta ella a su abuelo, a lo que él no sabe qué responder. "Yo ya me voy", le confiesa el hombre, siendo consciente de que ya tiene 96 años. Por eso, Jessica no dudó en hacerle prometer que al menos le quedan "cuatro años más" junto a ella.

"¿Pero cómo voy a estar? Como un higo seco, o un dátil", le responde entre risas el hombre. Pero, esto no es un problema, pues como así confiesa ella, le "encantan los dátiles". "No pasa nada, te llevo a caballito", le ha asegurado ella.

"El próximo mes cumple 96 años, y toda mi vida ha estado a mi lado. A mis 38 años, su amor y su presencia siguen siendo mi refugio y mi fortaleza. Hoy, con lágrimas de emoción, me promete estar cuatro años más conmigo. Esa promesa llena mi corazón de gratitud y esperanza. Gracias, abuelo, por ser mi guía y mi ejemplo. Te amo con toda mi alma", ha escrito Jessica en su perfil de TikTok.

Rápidamente, el vídeo se ha hecho viral. Con más de siete millones de reproducciones, los comentarios no han tardado en llegar. "Lo que daría por que mi abuelo me diera un beso en la frente", "he llorado" o "los abuelos deberían de ser eternos" son algunos de los mensajes más destacados.