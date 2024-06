Enseña un piso valorado en más de un millón de euros y asegura que es "perfecto como regalo": "Pídelo para tu cumpleaños"

Uno de los grandes problemas de los jóvenes, y no tan jóvenes, es que no pueden permitirse vivir solos. Los precios son cada vez más restrictivos, y debido a la gentrificación, vivir en las grandes ciudades es prácticamente misión imposible. Aunque, un vendedor parece haber encontrado la medida perfecta.

"Os presento el ático perfecto para que te regalen tus padres como prime piso", ha comenzado a explicar Guille a través de su cuenta de TikTok. La vivienda, situada en Príncipe de Vegara, cuenta con todo lo necesario para vivir, aunque sin amueblar.

"Tenemos un terrazón enorme, perfecto para fiestas", aunque no solo exteriores. La casa cuenta con un gran espacio para hacer vida. Desde un salón de gran amplitud, una cocina "enorme, perfecta para dar apoyo a fiestas y barbacoas" y varios dormitorios. Con cuatro habitaciones, un baño en suite, dos baños adicionales y en 160 metros cuadrados, todo parece perfecto.

Sin embargo, este gran séptimo no está al alcance de todos los bolsillos. "¿Qué me dices? ¿Te ves viviendo aquí? Pídelo como regalo de cumpleaños", ha finalizado después de enserar toda la vivienda. Aunque, por 1.290.000 euros, no cualquiera puede decirle a sus padres que se lo regalen como si de algo sencillo se tratase.

El vídeo, que cuenta ya con más de un millón de reproducciones, se ha llenado de todo tipo de comentarios. Y es que, no han sido pocos los que han querido ironizar con la situación. "Que dicen que no, que ya me han comprado un estuche de colonia", "¿tenéis otro? Es que me ha dicho mi madre que uno no, dos", o "dice mi madre que si me porto bien a lo mejor me lo traen los Reyes", han sido solo algunos de ellos.