La cantante y 'tiktoker' Sofía Martín muestra cómo sonaría el 'Aserejé' si fuera música techno: "Nueva necesidad desbloqueada"

La canción Aserejé, de Las Ketchup fue el tema del verano a nivel internacional en 2002. Con su ritmo pegadizo y sin saber qué significaba realmente lo que decía llegó a ser número uno en muchos países, vendiendo millones de copias.

De su lanzamiento han pasado ya más de 20 años y, aun así, grandes y pequeños conocen el baile de la canción. Y aunque no muchos sepan que en realidad el estribillo es una reinterpretación de la canción Rapper's Delight, lo cierto es que el "aserejé-ja-dejé" ya forma parte de la historia de la música de España.

Por ello, ahora una joven ha querido darle un nuevo toque. "He hecho una versión electrónica y suena así", ha comenzado a explicar Sofía en uno de sus vídeos más recientes de TikTok. De este modo, sin cambiar la letra, pero dándole un ritmo completamente nuevo, ha conseguido "modernizar" la canción.

"Así sonaría Aserejé hoy en día", ha titulado el vídeo, que cuenta ya con más de 50.000 reproducciones. La publicación cuenta ya con miles de 'me gusta' y todos los comentarios parecen estar de acuerdo en lo mismo: "Nueva necesidad desbloqueada".

Y es que, no se ha podido escuchar la canción al completo. El video dura menos de un minuto, por lo que solo presenta el inicio del estribillo. Por el momento, la joven no ha comentado nada a cerca de si saldrá o no todo el tema.