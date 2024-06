27 metros cuadrados, "fácil de limpiar" y con patio comunitario: así es el piso de Chamberí que ha generado polémica en redes

La búsqueda de piso en grandes ciudades de España como Madrid o Barcelona es a día de hoy una tarea prácticamente imposible. Ya sea por los elevados precios, las cientos de imposiciones que piden las inmobiliarias para poder optar a un piso o las condiciones de estos. Y es que, en muchos casos, se llegan a poner a la venta casas cuyas características son de lo más alarmantes.

Prueba de ello ha sido el "ático superluminoso" que ha enseñado un vendedor a través de TikTok. El "magnífico" espacio "con encanto" se encuentra en Chamberí y, aunque es "bastante chiquito" tiene un punto bueno, "es acogedor y fácil de limpiar". En un primer momento, la "vivienda" estaba destinada a alquiler temporal, pero por "ciertos motivos", han decidido ponerlo a la venta "completamente equipado".

En los 27 metros cuadrados con los que cuenta, no solo tiene el techo a ras de suelo por ser un ático, sino que no cuenta ni con paredes para diferenciar las estancias. La cocina y el cuarto de baño están parados por un cristal, "listos para estrenarlo", y la "zona de dormitorio" es un simple colchón en el suelo. No hace falta que tenga somier, porque tampoco cabe debido a la altura del techo.

Aunque esos no son todos los lujos, porque también cuenta con una "terraza comunitaria para seis vecinos". Así, los habitantes de toda la planta "bajan todas las mañanas con sus mesas a tomar un café" y cuando "no llueve" sacan la ropa para "para que se seque".

Finalmente, ha dado los detalles más importantes, su precio y localización. Así pues, situado en la sexta planta con ascensor, se encuentra disponible por 199.000 euros. Sin embargo, el precio y las características no parecen haber invitado a la compra.

"Esto es humor ¿no?", "una vez me secuestraron y me tuvieron en un sitio más grande" o "tiene más metros cuadrados que metros cúbicos" han sido algunos de los mensajes más repetidos de la publicación. Y es que a muchos usurarios les parece una "locura" el vídeo y la casa.