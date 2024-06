Descubre cómo colocar el papel de cocina y su reacción se vuelve viral: "He vivido engañado toda mi vida"

El creador de contenido @jorgecyrus ha compartido en sus redes sociales un nuevo descubrimiento doméstico que le ha dejado impactado. El tiktoker se ha dado cuenta de cómo se coloca el rollo de papel higiénico y su reacción se ha vuelto viral y ha generado multitud de comentarios.

En el vídeo se observa cómo el joven explica que la idea no es colocar el rollo de cocina verticalmente sobre la encimera, sino que el soporte tiene un gancho para meterlo dentro del armario y que se sostenga desde ahí.

"¿Soy el único que no sabía?" ha preguntado el influencer a los usuarios de la plataforma. Además, ha finalizado el vídeo con la frase: "He vivido engañado toda mi vida".

El vídeo del joven ha superado los 208.000 'me gusta' y tiene más de 1.600 comentarios. Además, por los diferentes comentarios que ha tenido la publicación se puede observar que Cyrus no es el único que no sabía sobre este detalle doméstico.

"Probándolo ahora mismo" "El mío no tiene eso y no puedo ponerlo así" "Entonces, ¿la base para qué es?" "Mi suegra pone el papel de aluminio en el otro palo" "Pov: 100 cosas que tienes que saber antes de morir" "Loca me he quedado, 45 años sin saberlo" son algunos de los comentarios.