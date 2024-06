Compra un frigorífico, pero le falta un pequeño detalle: "¿'Made in' Murcia?"

La influencer murciana @laurimathteacher ha comprado un frigorífico y ha subido un vídeo a TikTok mostrando el pequeño detalle que le falta a la nevera. La publicación se ha vuelto viral y ha provocado multitud de bromas entre los usuarios.

"Este vídeo va para la marca Siemens", ha empezado el vídeo antes de enseñar que al nombre de la marca del electrodoméstico le falta la letra 's' final, es decir, que en el frigo pone Siemen y no Siemens.

"Vamos a ver, que yo desde Murcia te pida un frigorífico no quiere decir que me tengas que mandar esto. Que aunque yo diga Siemen y no Siemens, no me puedes mandar esto sin la 's", se ha quejado la usuaria en tono de broma.

"Yo quiero mi 's'. A ver si puede ser que me mandéis la 's' en un sobre para Murcia, que luego llega la familia de Valencia y me dice: '¿Esto qué? ¿Lo han hecho aquí? ¿Made in Murcia?' Ahora ya fuera de bromas, que yo quiero mi 's", ha finalizado la creadora de contenido.

El vídeo ha alcanzado más de 300.000 visualizaciones, 16.800 'me gusta' y muchos comentarios llenos de bromas y de reacciones irónicas. "Estoy en Murcia, tengo uno de esos y me he levantado del sofá para ver si tenía la 's", "Os lo han traducido", "Una nevera andaluza en toda regla", "Mi novio es ingeniero en Siemens y se lo he pasado, dice que el lunes lo comenta en la reunión", son algunos de los comentarios.