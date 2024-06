El incidente de un niño en su graduación del colegio después de recibir el título: "Ha acabado por todo lo alto"

Graduarse es uno de los momentos más importantes en la vida de los estudiantes. Ya sea la graduación del colegio, del instituto, de la universidad o del máster, los nervios pueden jugar malas pasadas, provocando algún que otro incidente.

Esto es precisamente lo que le ha ocurrido al sobrino de una usuaria de TikTok. La joven grabó el momento en el que el pequeño se caía al subir a la tarima tras recoger su título y no ha dudado en compartir el vídeo en su perfil.

"La graduación de mi sobrino ha acabado por todo lo alto" ha apuntado en relación con la secuencia. En una primera imagen, el niño aparece junto con su profesor, que le da el título y se funde en un abrazo con él para darle la enhorabuena.

Tras ello, el pequeño se dirige a un altillo para acompañar a los demás compañeros que ya habían recibido. En ese mismo instante el niño se tropieza y cae detrás del escenario. Mientras, la ceremonia sigue con su curso.

Aunque tarda unos segundos en levantarse, lo hace con una sonrisa y levantado la mano con el pulgar hacia arriba indicando que se encuentra bien. "Vaya leñazo se ha dado el pobre", ha apuntado la joven sobre su sobrino.

El vídeo acumula ya más de seis millones de reproducciones en TikTok y un sinfín de comentarios al respecto. "Me llega a pasar y me cambio de colegio", asegura una usuaria, "Me encanta porque se lo toma de bastante buen humor", apunta otro, "Me río, pero podría ser yo perfectamente", alega una tercera.