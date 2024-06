Critica un restaurante usando de argumento la inteligencia artificial y el dueño responde: "Tu inteligencia humana tampoco funciona"

Para cualquier duda, lo mejor es hacer una búsqueda en Google, aunque, en el caso de una usuaria, los resultados de su pregunta fueron muy diferentes a lo que ella quería. Así lo ha contado a través de X, la cuenta Soy Camarero.

"inteligencia humana vs inteligencia artificial" ha escrito en la red social conocida anteriormente como Twitter. Junto esto, el influencer ha compartido la dura crítica que la mujer le puso al local. "Pregunté a Google por un restaurante 'indio' cerca de Sanxenxo", ha comenzado a explicar.

"Este lugar no vende comida 'asiática' en absoluto. Por eso la IA no gobernará el mundo", aseguró la mujer calificando con una estrella sobre cinco. Al leer la queja, el dueño del local no ha dudado en responderle tirando de ironía.

Inteligencia humana VS inteligencia artificial. pic.twitter.com/OK0LD0kjzN — Soy Camarero (@soycamarero) June 17, 2024

"Buenas noches, Alexandra. Somos un asador. Siento mucho que Google y tú no os entendáis, pero que pongas una estrella por ese motivo quiere decir que tu Inteligencia Humana tampoco funciona muy bien. Un saludo", ha sido la dura respuesta.

La publicación ha alcanzado ya más de 263.000 visualizaciones y más de 16.000 'me gusta'. Además, no han sido pocos los comentarios al respecto. "Esto está al nivel de la peña que insulta a los actores que hacen de malos" o "qué buena respuesta" han sido algunos de los mensajes más repetidos.