Envía un currículo a un chico para ser su novia y acaban tomando café en Holanda: "Mi vida es surrealista"

Intentar encontrar el amor no es una tarea sencilla. Por ello, no son pocos los jóvenes que utilizan aplicaciones y las redes sociales para poder conocer a otras personas. Ya sea por la apariencia o por los gustos en común, siempre hay algo que consigue hacer conectar, aunque luego el desenlace no sea el esperado. Sin embargo, en el caso de Carla, la manera en la que conoció a su cita fue de lo más llamativa.

Como así ha contado en TikTok, la joven comenzó a tontear con un chico y todo parecía ir bien. Pero, lo más llamativo es que en lugar de hacerle las típicas preguntas para conocerse mejor, ella le mandó un currículum para ser su novia, "en plan risas".

"Lo hice con la esperanza de que viniese a Holanda a tomar un café conmigo", ha explicado en su última publicación, "pero no pensé que ayer iba a tener que ir al aeropuerto, porque se ha plantado aquí para conocerme". Y es que, sin dudarlo dos veces, el joven viajó a otro país para estar con ella.

Por eso, como así ha reconocido, no podía con los "nervios" que tenía de ver a su cita: "Es que el estómago me estaba dando vueltas. Yo estoy que no me lo puedo creer". "A aprovechar los días que nos quedan. Esta experiencia no la voy a olvidar en la vida", ha sido su reflexión final.

"Mi vida es surrealista", ha escrito en el vídeo que cuenta ya con más de un millón de reproducciones. Con más de 136.000 'me gusta', la bandeja de comentarios se ha llenado de todo tipo de comentarios. No han sido pocos los que han pedido "ver el currículum" y los que han encontrado al chico, también español, llamado Pablo que hizo un vídeo con la otra perspectiva.