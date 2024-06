Descubren un sarcófago egipcio de 3.500 años de antigüedad con un dibujo clavado a Marge, de 'Los Simpson'

Por una vez, Los Simpson no lo predijeron primero, sino que fue al revés. Una misión arqueológica egipcia encabezada por el Secretario General del Consejo Supremo de Antigüedades, Mostafa Waziry, anunció el domingo nuevos descubrimientos en Minya, en el Medio Egipto, según recogía The Egypt Gazette.

Los arqueólogos descubrieron un cementerio de altos funcionarios y sacerdotes del conocido como Reino Nuevo (c. 1550 a. C. – c. 1069 a. C.) y entre los hallazgos se encontraba un ataúd de madera de una mujer llamada Nany, que data de finales de la XX Dinastía. La mujer fue, según los jerogíficos y el papiro encontrado en el sarcófago, cantante de Djehouti, dios egipcio de la luna y la escritura. Pero además, había otro sarcófago, este de Tadi Ist, hija del Sumo Sacerdote de Djehouti en Ashmunein.

En lo que a la historia y el conocimiento del antiguo Egipto se refiere ya es un descubrimiento importante de por sí, pero si por algo se ha hecho viral este hallazgo es por el parecido de la representación de Tadi Ist que hay pintada en la parte interior de la tapa del sarcófago: es muy parecida a Marge, el personaje de Los Simpson.

En la representación, la cantante ceremonial aparece con la piel amarilla, un vestido verde y tocada por un sombrero de color azul, que bien podría imitar el pelo de la matriarca de Los Simpson. Eso sí, hay una diferencia notable: Marge solo tiene cuatro dedos en las manos y pies, Tadi Ist, tiene cinco.

La parte interior de la tapa en la que aparece el dibujo incluye además otras figuras humanas que representan las doce horas, en lo que supone "una escena rara e importante jamás vista".