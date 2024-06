Una nueva inteligencia artificial convierte los memes clásicos en vídeos y sorprende a los usuarios de las redes: "¿Qué es esta brujería?"

La inteligencia artificial no deja de sorprender con nuevas funciones. Una de sus últimas actualizaciones es la posibilidad de convertir fotos en vídeos y un usuario de X ha compartido algunos de los memes clásicos que la IA ha convertido en imágenes animadas.

"Hace tan solo tres días que se lanzó una IA que convierte fotos en vídeos. Ahora los memes se están convirtiendo en vídeos. ¡Locura!", ha expresado el creador de contenido Javi Oliveira a través de su perfil de X. El usuario de la red social ha compartido nueve ejemplos.

Entre las imágenes a las que la IA le ha dado movimiento se encuentran conocidos memes como el del novio distraído, el de la perra Doge, el de Mark Zuckerberg espiando o el del Capitán Picard de Star Trek llevándose la mano a la cabeza.

Les comparto 9 ejemplos brutales 🧵:



01 El novio distraído pic.twitter.com/nt5FxTZvYx — Javi Oliveira (@javioliveira) June 16, 2024

El post ha alcanzado cerca de cuatro millones de visualizaciones y más de 13.000 'me gusta'. Además, varios usuarios de la red social han dejado su opinión y se han pronunciado tras ver el hilo.

"¿Qué es esta brujería?", "Esto tiene que ser regulado o prohibido lo más rápido posible. No te tendría que explicar los males morales o legales que podría traer esto", "Necesito reemplazar el botón de 'me gusta' por 'me asusta'", han comentado en la publicación.