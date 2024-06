Entrevista a dos chicos dando por hecho que son heterosexuales y se sorprende al oír las respuestas

Una de las nuevas tendencias en las redes sociales de las discotecas españolas es hacer entrevistas a sus asistentes. Aprovechando el buen ambiente de la noche, la fiesta y la música, algunos reporteros preguntan a los jóvenes por temas picantes y sobre el amor.

Sin embargo, en algunos caso de dos jóvenes, lo que más ha llamado la atención no han sido las respuestas, sino la cara de la entrevistadora. "¿Haríais un trío juntos con otra chica?", le preguntó la joven a dos chicos llamado Jaime y Juan.

Sin embargo, la respuesta que le dieron no era la que ella esperaba. Y es que, sin dudarlo, Juan aseguró que "con otro chico y con Jaime" sí lo haría. Una primera toma de contacto que la joven no pareció entender. Por ello, volvió a preguntar si se habían besado entre ellos.

Cuando Juan no solo lo afirmó, sino que además aseguró que lo habían hecho "varias veces", no sabía a dónde mirar. Ni la incredulidad ni el hecho de que aún no había pillado que ninguno de los dos eran heterosexuales hicieron que dejara de hacer todo tipo de cuestiones.

"¿Cuál es vuestra postura favorita?", les preguntó. Para Juan, "sentado", y para Jaime, que entendió por postura "comida", no dudó en asegurar que era la "ensalada de pasta". Aunque, sin duda, el colofón final llegó cuando les hizo la pregunta que titula el vídeo: "¿Alguna situación incómoda teniendo relaciones?".

Si no había quedado ya claro que los dos jóvenes eran pareja, la declaración de Juan fue más que esclarecedora. "Nos pillaron sus padres", aseguró Juan señalando a Jaime. Pero, ella seguía sin entender nada: "¿A ti y a tu novia?".

El vídeo, que cuenta con más de 14.000 'me gusta' en TikTok, se ha llenado de todo tipo de comentarios, desde quienes se ríen de la joven hasta los que la critican por "homófoba": "La chica soy yo pillando indirectas", "menuda la paciencia de Juan", "no hay más ciego que el que no quiere ver" o "la chica se pasa, que alguien le haga un plano".