El divertido doblaje de un gato en el veterinario que se ha vuelto viral: "No quiero que me pinchen"

En las redes sociales, los vídeos de gatos son siempre los grandes protagonistas, y si estos tienen un punto de humor, todo gana aún más puntos para convertirse en viral en apenas segundos. Solo hace falta un animal haciendo todo tipo de reacciones. Aunque a más de uno le gustaría saber qué es lo que dirían si pudieran hablar.

Por ello, Escardi, un conocido creador de contenido en Instagram ha querido darle su propia interpretación. El joven que hace doblajes y vídeos de humor ha "traducido" los maullidos de lamento de un gato en el veterinario a punto de ser castrado.

"No quiero que me pinchen", comenzada a "decir" el gato sin dejar de chillar y revolverse, "¡Que alguien me ayude! ¡Me quieren hacer daño!". Por eso, los veterinarios, que entienden perfectamente qué quiere decir, le intentan calmar asegurando que solo van a "dormirle": "Tranquilo, no te vamos a pinchar, solo te vamos a dormir un poco".

Sin embargo, el verdadero problema llega cuando descubre el motivo por el que está en el centro veterinario. "Es que te vamos a quitar algo", le dice el médico, a lo que el gato pregunta si se trata de su "sensualidad". Pero, lo cierto es que es algo aún más íntimo, sus "huevitos".

La publicación cuenta ya con más de 462.000 'me gusta' en Instagram. Por ello, no es de extrañar que la bandeja de comentarios se halla llenado de todo de mensajes. "El grito final es demasiado bueno", o "qué chulada de doblaje" han sido algunos de los comentarios más repetidos".